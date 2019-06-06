Son Dakika Haberleri: Süper Loto çekildi (2)
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Süper Loto çekildi (2)

59 dakika önce

Süper Loto'nun 607'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 18 milyon 431 bin 563 lira devretti.

Süper Loto çekildi (2), System.String[]
Süper Loto'nun 607'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 18 milyon 431 bin 563 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 80 kişi 8 bin 674 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 200 kişi 179 lira 35'er kuruş, 3 bilen 88 bin 817 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 2 milyon 717 bin 341 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 914 bin 147 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 70 bin 662 lira kamuya aktarıldı.
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:44 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresi, Güncel
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