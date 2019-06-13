Son Dakika Haberleri: Süper Loto çekildi (2)
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Süper Loto çekildi (2)

3 saat önce

Süper Loto'nun 608'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 22 milyon 527 bin 637 lira ikramiyenin sahibi oldu.

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Süper Loto'nun 608'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 22 milyon 527 bin 637 lira ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 84 kişi 11 bin 43'er lira, 4 bilen 5 bin kişi 200'er lira, 3 bilen 108 bin 641 kişi 15 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden yatırdığı bildirildi.
Bu haftaki çekilişte toplam 26 milyon 159 bin 997 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 555 bin 183 lira, şans oyunları vergisi olarak da 1 milyon 431 bin 191 lira kamuya aktarıldı.
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:59 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresi, Güncel
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