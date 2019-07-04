Son Dakika Haberleri: Süper Loto çekildi (2)
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Süper Loto çekildi (2)

1 saat önce

Süper Loto'nun 611. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 841 bin 168 lira 55 kuruş devretti.

Süper Loto çekildi (2), System.String[]
Süper Loto'nun 611. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 841 bin 168 lira 55 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 10 bin 802 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 149 kişi 197 lira 5'er kuruş, 3 bilen 69 bin 20 kişi 15 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 2 milyon 242 bin 152 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 579 bin 332 lira 81 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 883 bin 433 lira 12 kuruş kamuya aktarıldı.
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:43 Kaynak: AA
Milli Piyango İdaresi, Süper Loto, Ekonomi
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