Son Dakika Haberleri: Süper Loto çekildi (2)
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Süper Loto çekildi (2)

6 dakika önce

Süper Loto oyununun 616. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 25 milyon 394 bin 879 lira devretti.

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Süper Loto oyununun 616. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 25 milyon 394 bin 879 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 90 kişi 11 bin 747'şer lira, 4 bilen 6 bin 75 kişi 189 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 127 bin 580 kişi 15 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 4 milyon 140 bin 726 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 913 bin 19 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 631 bin 493 lira kamuya aktarıldı.
(Bitti)
Milli Piyango İdaresi, Süper Loto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:44 Kaynak: AA
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