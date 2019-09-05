Son Dakika Haberleri: Süper Loto Çekildi (2)
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Süper Loto Çekildi (2)

2 saat önce

Süper Loto oyununun 620. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 631 bin 884 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto Çekildi (2), System.String[]

Süper Loto oyununun 620. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 631 bin 884 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 44 kişi 12 bin 884'er lira, 4 bilen 2 bin 989 kişi 206'şar lira, 3 bilen 63 bin 252 kişi 16 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Süper Loto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:52 Kaynak: AA
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