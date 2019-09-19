Son Dakika Haberleri: Süper Loto çekildi (2)
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Süper Loto çekildi (2)

44 dakika önce

Süper Loto oyununun 622. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 194 bin 356 lira devretti.

Süper Loto çekildi (2), System.String[]

Süper Loto oyununun 622. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 194 bin 356 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 42 kişi 11 bin 832'şer lira, 4 bilen 2 bin 856 kişi 189'ar lira, 3 bilen 59 bin 601 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 140 bin 294 lira ikramiye dağıtıldı.

Milli Piyango İdaresi, Süper Loto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:42 Kaynak: AA
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