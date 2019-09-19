Süper Loto çekildi (2)
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Süper Loto oyununun 622. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 194 bin 356 lira devretti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:42 Kaynak: AA
Süper Loto oyununun 622. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 194 bin 356 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 42 kişi 11 bin 832'şer lira, 4 bilen 2 bin 856 kişi 189'ar lira, 3 bilen 59 bin 601 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 4 milyon 140 bin 294 lira ikramiye dağıtıldı.
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