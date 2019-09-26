Süper Loto çekildi (2)
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Süper Loto oyununun 623. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 625 bin 749 lira devretti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:04 Kaynak: AA
Süper Loto oyununun 623. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 625 bin 749 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 47 kişi 11 bin 713'er lira, 4 bilen 2 bin 724 kişi 219'ar lira, 3 bilen 59 bin 794 kişi 16 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 6 milyon 781 bin 885 lira ikramiye dağıtıldı.
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