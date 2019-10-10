Son Dakika Haberleri: Süper Loto çekildi (2)
Son Dakika Güncel Süper Loto çekildi (2)

Süper Loto çekildi (2)

23 dakika önce

Süper Loto oyununun 625. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 203 bin 893 lira devretti.

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Süper Loto oyununun 625. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 203 bin 893 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 59 kişi 11 bin 201'er lira, 4 bilen 3 bin 685 kişi 195'er lira, 3 bilen 78 bin 188 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Süper Loto, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:52 Kaynak: AA
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