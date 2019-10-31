Süper Loto çekildi (2)
6 saat önce
Süper Loto oyununun 628'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 673 bin 977 lira 48 kuruş devretti.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:48 Kaynak: AA
Süper Loto oyununun 628'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 673 bin 977 lira 48 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 7 bin 177 lira 20'şer, 4 bilen 3 bin 808 kişi 157 lira 80'er, 3 bilen 72 bin 726 kişi 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
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