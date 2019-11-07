Süper Loto çekildi (2)
6 saat önce
Süper Loto oyununun 629'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 444 bin 479 lira 71 kuruş devretti.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:40 Kaynak: AA
Süper Loto oyununun 629'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 444 bin 479 lira 71 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 82 kişi 7 bin 651 lira 35'er, 4 bilen 3 bin 969 kişi 171 lira 90'ar, 3 bilen 79 bin 389 kişi 14 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
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