Süper Loto çekildi (2)
6 saat önce
Süper Loto oyununun 631. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 13 milyon 863 bin 96 lira devretti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:44 Kaynak: AA
Süper Loto oyununun 631. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 13 milyon 863 bin 96 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 76 kişi 10 bin 189'ar lira, 4 bilen 4 bin 199 kişi 200'er lira, 3 bilen 87 bin 956 kişi 16 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
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