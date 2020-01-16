Süper Loto çekildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süper Loto çekildi (2) - Son Dakika

Süper Loto çekildi (2)

6 saat önce

Süper Loto oyununun 639. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 779 bin 390 liralık ikramiye devretti.

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Süper Loto oyununun 639. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 779 bin 390 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 43 kişi 13 bin 116'şar lira, 4 bilen 3 bin 81 kişi 198'er lira, 3 bilen 66 bin 855 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)

Milli Piyango İdaresi, Süper Loto, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:46 Kaynak: AA
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