Süper Loto çekildi (2) - Son Dakika

Süper Loto çekildi (2)
6 saat önce
Süper Loto oyununun 639. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 779 bin 390 liralık ikramiye devretti.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:46 Kaynak: AA
Süper Loto oyununun 639. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 779 bin 390 liralık ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 43 kişi 13 bin 116'şar lira, 4 bilen 3 bin 81 kişi 198'er lira, 3 bilen 66 bin 855 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
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