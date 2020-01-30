Süper Loto çekildi (2) - Son Dakika

Süper Loto oyununun 641. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 391 bin 747 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 72 kişi 9 bin 199'ar lira, 4 bilen 4 bin 242 kişi 169'ar lira, 3 bilen 83 bin 712 kişi 14 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)