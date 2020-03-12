Süper Loto çekildi (2) - Son Dakika

Süper Loto çekildi (2)
6 saat önce
Süper Loto oyununun 647'nci hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 511 bin 405 liralık ikramiye devretti.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:40 Kaynak: AA
Süper Loto oyununun 647'nci hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 511 bin 405 liralık ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 56 kişi 13 bin 659 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 116 kişi 201 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 92 bin 193 kişi 15 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
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