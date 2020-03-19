Süper Loto çekildi (2)
26 dakika önce
Süper Loto oyununun 648'inci hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 591 bin 900 lira 43 kuruşluk ikramiye devretti.
Süper Loto oyununun 648'inci hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 591 bin 900 lira 43 kuruşluk ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 78 kişi 8 bin 943 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 612 kişi 164 lira 10'ar kuruş ve 3 bilen 92 bin 898 kişi 13 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:42 Kaynak: AA
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