Süper Loto çekildi (2)

Süper Loto oyununun 649'uncu hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 19 milyon 401 bin 117 lira 64 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 61 kişi 10 bin 427 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 439 kişi 201 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 78 bin 9 kişi 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

(Bitti)