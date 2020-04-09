Süper Loto çekildi (2) - Son Dakika

Süper Loto çekildi (2)
6 saat önce
Süper Loto oyununun 651'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 484 bin 398 lira 49 kuruşluk ikramiye devretti.
Süper Loto oyununun 651'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 484 bin 398 lira 49 kuruşluk ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 40 kişi 8 bin 405 lira 25'er kuruş, 4 bilen 2 bin 493 kişi 146 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 43 bin 673 kişi 14 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:40 Kaynak: AA
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