Süper Loto'da büyük ikramiye İzmirli talihliye çıktı - Son Dakika

Süper Loto'da büyük ikramiye İzmirli talihliye çıktı

06.11.2020 17:15
Süper Loto'da büyük ikramiye İzmirli talihliye çıktı, System.String[]

İZMİRin Göztepe semtideki bir bayide Süper Loto oynayan talihli, 36 milyon 555 bin TL'nin sahibi oldu.

İZMİRin Göztepe semtideki bir bayide Süper Loto oynayan talihli, 36 milyon 555 bin TL'nin sahibi oldu. Bayi sahibi Şükrü Kadıoğlu, "İkramiyenin parası arttıkça, insanların daha çok para kazanma isteğinin de artacağını düşünüyoruz. Bu durum, oyunlardaki satışı da artıracaktır" dedi.

Haftada üç kez düzenlenen Süper Loto oyununda şanslı numaralar 10- 23- 39- 40- 54- 56 olurken, dev ikramiye 36 milyon 555 bin 353 TL olarak belirlendi. Süper Loto'nun 5 Kasım çekilişinde İzmir Göztepe semtinde bulunan 'Kadıoğlu' isimli bayiden Süper Loto oynayan talihli, ikramiyenin sahibi oldu. Bayinin sahibi Şükrü Kadıoğlu, büyük ikramiyenin kendi bayisinden çıkmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Kadıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni oyunlar çıktıktan sonra satışlarda da daha çok artma oldu. İkramiyeler olsun, oynanan oyunlar olsun, bayi olarak biz de daha çok kar elde etmeye başladık. Artık daha çok şans dağıtıyoruz. Bazen çıkmıyor gibi iddialarda bulunanlar için çıkan ikramiyeler daha güvenilir oluyor. İkramiyenin parası arttıkça, insanların daha çok para kazanma isteğinin artacağını düşünüyoruz. Bu durum oyunlara da yansıyacağını, oyunlarda da bir artışın olacağını düşünüyoruz."'İKRAMİYENİN SAHİBİ HENÜZ BİLİNMİYOR'

İkramiye çıkan kişinin henüz kendileriyle iletişime geçmediğini dile getiren Kadıoğlu, "İkramiyenin sahibi olan arkadaşımız henüz bize ulaşmadı ama büyük ikramiyeyi alacak olan kişinin parayı iyi bir şekilde kullanmasını diliyoruz. Depremzedelere yardım etmesini diliyoruz. Çadırda kalanlara birazcık destek olup, çocukların eğitim masraflarında yardımcı olursa biz de çok mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.


- İzmir
Süper Loto'da büyük ikramiye İzmirli talihliye çıktı
Süper Loto'da büyük ikramiye İzmirli talihliye çıktı
Süper Loto'da büyük ikramiye İzmirli talihliye çıktı
Süper Loto'da büyük ikramiye İzmirli talihliye çıktı
Süper Loto'da büyük ikramiye İzmirli talihliye çıktı
Süper Loto'da büyük ikramiye İzmirli talihliye çıktı
Süper Loto'da büyük ikramiye İzmirli talihliye çıktı
Süper Loto'da büyük ikramiye İzmirli talihliye çıktı

Türk Lirası, Süper Loto, oyunlar, Göztepe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Süper Loto'da büyük ikramiye İzmirli talihliye çıktı - Son Dakika


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