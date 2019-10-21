Süper Loto'da büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ekim'de yapılan Süper Loto'nun 626'ncı hafta çekilişinde 13 milyon 456 bin 349 liralık ikramiye kazanan Burdur'un Bucak ilçesindeki talihli, parasını aldı. İlçede herkes talihliyi merak ediyor.

Süper Loto'nun 17 Ekim'de yapılan 626'ncı hafta çekilişinde 6 bilen talihli, kuponu Burdur'un Bucak ilçesinde yatırdı. Süper Loto çekilişinde bir kişi, 13 milyon 456 bin 349 liralık büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kupon Bucak Ganyan bayisinde yatırılırken, ikramiyenin isabet ettiği rakamlar 5-8-11-20-23-24 oldu. Süper Loto tahlisi, Milli Piyango İdaresi'ne başvurarak parayı teslim aldı.

İlçede herkes talihlinin kim olduğunu merak ediyor. Bazı ilçe sakinleri milyonerin parayla yatırım yapmasını önerirken bazıları da kendilerine çıkmış olsaydı neler yapacaklarını anlattı.

Bucak Şans Oyunları Bayisi Mehmet İnal , Süper Loto'nun 2014 yılında Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen bir kişinin Bucak'tan çıktığını, 1 milyon 400 bin TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olduğunu söyledi. İkramiyenin hayırlı olmasını dileyen İnal, Umarım hayırlı bir işte kullanır dedi.

'VERESİYE DEFTERİNİ SATIN ALIRDIM'

İkramiyenin kime çıktığını merak ettiklerini söyleyen Mehmet Demirtaş , Bana çıksaydı fabrika yatırımı yapardım. İnsanlar iş sağlardım dedi. Raziye Ergit ise ikramiyenin sahibi olsaydı öncelikle hayvan barınağı yapacağını belirterek, Bakkallara gidip veresiye defterlerini satın almak isterdim dedi. Süper Loto oynayan Özge Gün (22) ise, Büyük ikramiyenin Burdur'a çıkmasına sevindik. Ben de arada oynuyorum. Çıkan arkadaşa hayırlı olsun. Kim olduğunu merak ediyoruz. İnşallah ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır dedi.

Burdur'da 1976 yılından beri şans oyunları bayiliği yapan Halil Gönenli (69) de, Şu ana kadar bu kadar büyük bir ikramiye Burdur'a çıkmamıştı. 1 milyon, 3 milyon gibi ikramiye çıkmıştı ama bu kadarı ilk defa çıktı. Talihli kişiyi merak ediyoruz tabii ki. İnşallah memlekete hayırlı yatırımlar yapar. Büyük ikramiyenin çıkmasının ardından süper lotoya ilgi arttı dedi.

Yusuf Özkan (64) ise, Çıkan arkadaşımıza hayırlı olsun. Memlekete güzel yatırımlar yapsın dedi. İbrahim Uysal (39) da Çok merak ediyoruz kime çıktığını. İnşallah iyi bir vatandaşa çıkmıştır. Hayırlı işlerde kullansın diye konuştu.