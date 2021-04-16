Süper Loto'dan 1 kişiye 19 milyon 944 bin lira büyük ikramiye

Sisal Şans tarafından 15 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 1 kişi 19 milyon 944 bin 580 lira ikramiye kazandı. Büyük ikramiye; 4, 9, 37, 43, 45, 54 sayılarına isabet etti.

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, " İzmir, Gaziemir'e isabet eden büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz. Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz. Bizimle oynamaya devam edin" denildi.