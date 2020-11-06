Süper Loto'dan 1 kişiye 36 milyon 555 bin lira ikramiye - Son Dakika

Süper Loto'dan 1 kişiye 36 milyon 555 bin lira ikramiye

06.11.2020 13:27
Süper Loto'dan 1 kişiye 36 milyon 555 bin lira ikramiye, System.String[]

Sisal Şans tarafından Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 1 kişi 36 milyon 555 bin 353 TL ikramiye kazandı.

Sisal Şans tarafından Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 1 kişi 36 milyon 555 bin 353 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye; 10, 23, 39, 40, 54, 56 sayılarına isabet etti.

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada, "İzmir, Konak'a isabet eden büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz! Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz. Bizimle oynamaya devam edin" denildi.

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21: 30'da çekiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinden yayınlanıyor.Süper Loto oynamanın kuralları neler?1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor.Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.Tüm çekilişler canlı yayınlanıyorSisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor. (Fotoğraflı)


Süper Loto'dan 1 kişiye 36 milyon 555 bin lira ikramiye

Türk Lirası, Süper Loto, oyunlar, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Süper Loto'dan 1 kişiye 36 milyon 555 bin lira ikramiye - Son Dakika Ekonomi


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