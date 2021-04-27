Süper Loto'dan 19.9 milyon lira kazanan talihli çekini teslim aldı

Sisal Şans tarafından 15 Nisan Perşembe günü düzenlenen Süper Loto çekilişinde 19 milyon 944 bin 580 TL'lik ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı. İkramiyeyi, 4, 9, 37, 43, 45, 54 sayılarına isabet eden kuponuyla kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekini; banka müdürü ve Sisal Şans yetkilisi teslim etti.

Büyük ikramiyeyi kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans yetkilisi, "Sisal Şans ailesi olarak Süper Loto'da 5. kez büyük ikramiye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederken, talihlimizin hayallerinin gerçekleşmesini sağlamak ve herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz. Faaliyete başladığımız 1 Ağustos 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında toplamda 2 milyar 434 milyon 186 bin 646 TL ikramiye dağıtılmasını sağlayan kurumumuz oyun severlere kazandırmaya devam edecektir" dedi.