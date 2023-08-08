Süper Loto Sonuçları Açıklandı mı? 8 Ağustos 2023 - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Loto Sonuçları Açıklandı mı? 8 Ağustos 2023

08.08.2023 00:25

Milli Piyango Online 8 Ağustos Perşembe tarihli Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Süper Loto çekiliş sonuçları merak ediliyor. Süper Loto nasıl oynanır? İşte detaylar...

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 8 Ağustos Perşembe tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merak ile bekleniyor. Birçok kişi Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim ve ne kadar ikramiye kazanıldığı merak ediliyor. Peki, Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 8 Ağustos 2023 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! Süper Loto çekilişi canlı izle! Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır? Süper Loto çekilişi kaçta? Süper Loto sonuçları açıklandı!

8 Ağustos SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online 8 Ağustos Perşembe tarihli Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

• Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

• Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

• İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

• Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

• Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

YORUMLAR
500

Süper Loto, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Süper Loto Sonuçları Açıklandı mı? 8 Ağustos 2023 - Son Dakika


Son Dakika
00:25 Bazı mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
00:20 Bazı mücevher ve kuyumcu ürünlerinin ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
00:11 İmamoğlu, Tunceli'de Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü
00:06 İmamoğlu, Tunceli'de telefona sarılıp Kılıçdaroğlu'nu aradı: Sizden habersiz geldim
23:47 Taksim'de Dolar Dağıtma Olayı Büyük Tepki Çekti
23:43 Görüntüler Taksim'den! Yere atılan 1 dolarları almak için birbirlerini ezdiler
23:15 Rusya'dan Donetsk'e füze saldırısı: 5 ölü, 31 yaralı
23:13 Rusya'dan Donetsk'e füze saldırısı: 5 ölü, 31 yaralı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu, tek haneli rakamlara indireceğiz
22:21 Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "enflasyon" mesajı: Yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2023 01:31:21. #1.12#
SON DAKİKA: Süper Loto Sonuçları Açıklandı mı? 8 Ağustos 2023 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement