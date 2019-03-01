Süper Loto Talihlisi Bodrum'da Merak Konusu Oldu

SÜPER Loto'nun 593'üncü hafta çekilişinde 26 milyon 181 bin 291 lira tutarındaki büyük ikramiye çıkan kuponu Bodrum'da yatırdığı açıklanan talihli, ilçede merak konusu oldu.

SÜPER Loto'nun 593'üncü hafta çekilişinde 26 milyon 181 bin 291 lira tutarındaki büyük ikramiye çıkan kuponu Bodrum'da yatırdığı açıklanan talihli, ilçede merak konusu oldu.



Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'nun 593'üncü hafta çekilişinde, şanslı numaralar 10, 11, 22, 24, 42, 43 olurken, 6 bilen 1 kişi, 26 milyon 181 bin 291 lira ikramiye kazandı. Talihlinin kuponunu Bodrum'da oynadığı açıklandı. Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bayide oynanan kuponun talihlisi henüz ortaya çıkmazken, ilçede merak konusu oldu.



Bazı ilçe sakinleri bayiye giderek talihlinin ortaya çıkıp çıkmadığını sordu. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponunun oynandığı bayinin çalışanı Mustafa Göymen şu ana kadar talihlinin kendilerini aramadığını belirtip, "Kime çıktıysa hayırlı olsun. Biz de talihliyi merak ediyoruz" dedi.



- Muğla

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