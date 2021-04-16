'SÜPER LOTO' TALİHLİSİ GAZİEMİR'DEN ÇIKTI - Son Dakika

'SÜPER LOTO' TALİHLİSİ GAZİEMİR'DEN ÇIKTI

16.04.2021 18:23

SÜPER Loto'nun 15 Nisan Perşembe günü yapılan çekilişinde 19 milyon 944 bin 580 TL İzmir'in Gaziemir ilçesine oynanan kupona çıktı.

SÜPER Loto'nun 15 Nisan Perşembe günü yapılan çekilişinde 19 milyon 944 bin 580 TL İzmir'in Gaziemir ilçesine oynanan kupona çıktı. Kuponun oynandığı bayi, dördüncü kez büyük ikramiye kazandıran yer oldu.

Süper Loto'nun 15 Nisan Perşembe günü yapılan çekilişinde, büyük ikramiye kazandıran 6 numarayı doğru bilen 1 kişi oldu. Süper Loto'nun 15 Nisan tarihli çekiliş sonuçlarına göre; şanslı rakamlar 4- 9- 37- 43- 45- 54 olarak belirlendi. 1 ile 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da, dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor. Son olarak İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir aynı zamanda şarküteri olarak da hizmet veren bayide oynanan kupona 19 milyon 944 bin 580 liralık büyük ikramiye isabet etti. 1996 yılından beri faaliyet gösteren şarküteri dükkanını babalarından sonra iki kardeş olarak devraldıklarını söyleyen bayinin işletmecisi Zafer İleri, büyük ikramiyenin sattıkları kupona çıkmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Daha önce de birkaç kez büyük ikramiyenin kendi bayilerinde oynanan kupona isabet ettiğini anlatan İleri, Çok mutlu olduk. Daha önce de bu sevinci yaşamıştık. Bu dördüncü büyük ikramiyemiz oldu. Yeni oyunlardan dolayı müşterilerden talep arttı. Şanslı bir bayiyiz. Potansiyelimiz var. Bundan sonra da çıkar umarım dedi.

Kardeşi Tamer İleri ise şunları söyledi

Babam rahatsızlanınca biz iki kardeş işleri devraldık. Son verdiğimiz büyük ikramiyenin sahibi, tanıdığımız müşterilerden biridir diye düşünüyorum. Çünkü belirli müşterilerimiz var. Başka yerlerden nadir gelirler. Talihliyi bekliyoruz. Merak ediyoruz kime çıktığını. Kim olduğunu tahmin etmek zor. Çünkü yüzlerce kişi geliyor.

'İNŞALLAH HAYIRLI YERLERE KULLANILIR'

Talihlinin Gaziemir'deki şarküteriden çıktığını duyan vatandaşlar da şansını denemek için aynı bayiye akın etti. Esnaf Serhan Olpak, Gaziemir'den çıkması önemli. Zaten bu bayide çok oynayan oluyor. Kim olduğunu bilmiyoruz. Ama Gaziemir'den olduğu söyleniyor. Biz de oynadık bu hafta. Daha önce aynı bayiden çıkmıştı talihli dedi. Metin Çağlar ise Ben de oynarım. Arkadaşımın olduğu için güveniyor ve hep buraya geliyorum. Şans işi bu. Bana çıkarsa hayırlı bir yerlerde kullanmayı isterim. Çok sık oynamadığım için bana çıkmadı. Ama çok sık oynayanlar var. İnşallah çok sık oynayan tanıdığım birkaç kişiden biridir. İnşallah ikramiyeyi hayırlı yerlere kullanırlar diye konuştu.

'SÜPER LOTO' TALİHLİSİ GAZİEMİR'DEN ÇIKTI
'SÜPER LOTO' TALİHLİSİ GAZİEMİR'DEN ÇIKTI
'SÜPER LOTO' TALİHLİSİ GAZİEMİR'DEN ÇIKTI
'SÜPER LOTO' TALİHLİSİ GAZİEMİR'DEN ÇIKTI

Süper Loto, Gaziemir, Nisan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'SÜPER LOTO' TALİHLİSİ GAZİEMİR'DEN ÇIKTI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Moussa Marega ve Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Moussa Marega ve Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı Yiğidolar'dan müthiş geri dönüş! Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti Yiğidolar'dan müthiş geri dönüş! Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti Anne ve babasını koronadan kaybeden itfaiye eri de virüse yenik düştü Anne ve babasını koronadan kaybeden itfaiye eri de virüse yenik düştü Genco Erkal, Cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağrıldı Genco Erkal, Cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağrıldı Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, Türkiye'den 13 adet Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Dua etmek için aile mezarlığına giden baba, kayıp oğlunun cansız bedenini buldu Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız Son dakika! Erdoğan'dan KKTC'nin Kur'an kurslarını kapatmasına tepki: Bu yanlıştan dönün, dönmezseniz farklı adımlar atacağız

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Türkiye'de 16 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 289 kişi vefat 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 289 kişi vefat 63 bin 82 yeni vaka tespit edildi         
19:26
Çavuşoğlu'nun Yunan bakana yanıtına KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan destek: 'Bravo sayın bakanımız' dedik Çavuşoğlu'nun Yunan bakana yanıtına KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan destek: 'Bravo sayın bakanımız' dedik         
18:35
Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor! Canlı anlatım Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor! Canlı anlatım         
18:04
13 yaşındaki çocuğa tuvalette cinsel istismarda bulunan sapığa 20 yıl hapis cezası 13 yaşındaki çocuğa tuvalette cinsel istismarda bulunan sapığa 20 yıl hapis cezası         
17:24
Direksiyonunu çıkardığı otomobiliyle faciaya davetiye çıkardı Direksiyonunu çıkardığı otomobiliyle faciaya davetiye çıkardı         
16:37
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi         
15:34
Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor         
14:20
Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı Eden Hazard sarhoş halde maça çıkmasına rağmen hat-trick yaptı         
13:40
Erdal Beşikçioğlu, Erdal Beşikçioğlu, "Behzat Ç'yi kim bitirdi?" sorusuna yanıt verdi         
13:31
Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı         
11:46
Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! 4 yıldır bu rezalete dur diyen çıkmadı         
10:59
Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde         
10:47
İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti         
09:43
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 19:44:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'SÜPER LOTO' TALİHLİSİ GAZİEMİR'DEN ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei