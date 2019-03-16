Süper Lüks Otomobilleri Olan 10 Dünyaca Ünlü

Dünyanın dört bir yanında tanınan ve milyarlarca dolar kazanan ünlülerin sahip olduğu pahalı otomobiller aklınızı alabilir!

Dünyanın dört bir yanında tanınan ve milyarlarca dolar kazanan ünlülerin sahip olduğu pahalı otomobiller aklınızı alabilir! Onların bu arabalara ödedikleri paraları duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacaksınız! İşte, ünlülerin sahip olduğu, daha önce belki de adını bile duymadığınız 10 pahalı otomobil!

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