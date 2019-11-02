Son Dakika Haberleri: Süper lüks yat "Moonlight 2" Bodrum'da
Son Dakika Güncel Süper lüks yat 'Moonlight 2' Bodrum'da

Süper lüks yat "Moonlight 2" Bodrum'da

6 saat önce

Süper lüks yat "Moonlight 2", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Süper lüks yat

Süper lüks yat "Moonlight 2", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Malta bayraklı 91 metre uzunluğundaki yat, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.

Yatta sadece personelin bulunduğu bildirildi.

Yaz aylarında Bodrum açıklarında görülen ve farklı uyruktaki iş insanları tarafından kiralanan yatın, dünyanın kira bedeli en yüksek motor yatlardan biri olduğu belirtildi.

2005'de yapılan, 2015'de yenilenen, biri ana süit, biri de VIP oda olmak üzere 18 kamarası bulunan yatta, 36 kişi konaklayabiliyor.

Alüminyum üst yapı ve çelik gövdeyle inşa edilen yatta, hareket etkisini azaltan özel dengeleyiciler de yer alıyor. Jakuzi, spor salonu ve yüzme havuzu olan yatta, su sporları ekipmanları da bulunuyor.

Yatın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:50 Kaynak: AA
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