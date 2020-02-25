Süper lüks yatın tasarımına uluslararası iki ödül

DÜNYANIN en önemli süper lüks yat yapım merkezlerinden Antalya Serbest Bölge'deki bir firmanın 46.85 metrelik süper lüks yat projesi, uluslararası iki ödül aldı.

Antalya'da bir yat yapım firması, 46.85 metre uzunluğunda olacak hybrid yatın çizim ve altyapı projesini geçen yıl tamamladı. Üretim aşamasına hazırlanan firma, 'XSR 155' adı verilen ultra süper lüks yatın projesiyle, 2019 yılında A'Design Awards Platinum ödülünü aldı. Firma, aynı projeyle bu yıl da dünyanın en prestijli ödüllerinden 2020 German Design Awards Winner ödülünü kazandı.

Sarp Yachts Genel Müdürü Emre Sandan, XSR serisinden 26 metrelik XSR 85'in de bir yıl önce benzer uluslararası ödüller aldığını belirterek, şu anda bu yattan üç adet üretim halinde olduğunu, ilkinin ağustos ayında denize indirilmesinin planlandığını açıkladı. Aynı seriden aynı özelliklere sahip 46 metrelik XSR 155'in ise proje aşamasında olduğunu aktaran Sandan, konseptin, ferah iç hacmi, konforu ve sessizliğiyle yat sahibine stilinden ödün vermeyen mükemmel bir uyum sunduğunu kaydetti. Emre Sandan, sipariş gelmesi durumunda bu yatın üretimine başlanacağını söyledi.

2029 German Design Awards Winner'ın dünyaca ünlü birçok otomobil şirketi ve bütün tasarım dünyasının da almak için büyük çaba gösterdiği prestijli bir ödül olduğunu belirten Sandan, bu ödülü Antalya'ya getirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Sandan, "Proje aşamasındaki XSR 155, 2019 A'Design Awards Platinum ve 2020 German Design Awards Winner ödüllerini kazanarak, firmamızın yenilikçi ve doğa dostu tavrını bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.

'SAHİBİNE RAHATLIK VE ESNEKLİK SUNACAK'

Tasarımda ana unsurun, konseptin tamamını çevreleyen camlar olduğunu belirten Sandan, "Eşsiz üst gövde tasarımı ve tüm gövdeyi çevreleyen camlar, kapalı alanı, dış alan ve ışıkla bütünleştirerek yat sahibine daha iyi görüş için doğal gün ışığından faydalanma olanağı sunuyor. Ayrıca, bütünüyle camla çevrelenmiş yaşam alanı, geniş ferah dış tasarımı yat sahibine rahatlık ve esneklik sunmayı amaçlıyor. Sofistike çizgileri ve cam mimarisi XSR 155'i, 500 GT altındaki diğer tüm süper yatlara karşı ayrıcalıklı hale getiriyor" diye konuştu.

Süper lüks yatın genel özellikleri ve hybrid teknolojisi hakkında da bilgi veren Sandan, şunları söyledi:

"Hybrid teknolojide ise lityum iyon piller kullanılıyor. Yat normal yakıtla yol alırken ve jeneratör çalıştığı sırada, lityum iyon pili de şarj ediyor. Pilde depolanan enerjiyle de yat ayrıca 4-5 saatlik, yani yaklaşık 50 mil daha yol yapabiliyor. Yatın özellikleri, azami hız 16 deniz mili, 60 bin litre yakıt kapasitesi, 9'u mürettebat toplam 19 kişilik, çelik gövde ve kompozit üst yapıdan oluşuyor. Serinin diğer tüm yatları gibi, tasarımın hybrid sevk sistemi ile üretilecek olması gürültü, titreşim ve emisyondan kaçınma imkanı sağlıyor."