Süper lüks yatlar "The Ragnar" ve "Aurora" Marmaris'te - Son Dakika
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Süper lüks yatlar "The Ragnar" ve "Aurora" Marmaris'te

06.05.2022 12:09

Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" ve Cayman Adaları bayraklı 74 metre uzunluğundaki "Aurora" isimli süper lüks yatlar Marmaris'e geldi.

Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" ve Cayman Adaları bayraklı 74 metre uzunluğundaki "Aurora" isimli süper lüks yatlar Marmaris'e geldi.

Marmaris Körfezi'ne giren süper yatlar, Marmaris Cruise Port Limanı'ndaki büyük iskeleye yanaştırıldı.

Günübirlik gezi teknelerindeki turistlerinde ilgi odağı olan süper yatlar, limandaki turistlerce de fotoğraflandı.

Rus iş insanlarından Andrey Molchanoz'a ait olduğu belirtilen 74 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı "Aurora" 2017 yılında Lürssen tarafından kuzey Almanya'daki Rendsburg Tersanesinde üretildi.

Ortalama 18 deniz mili hızıyla görenleri kendine hayran bırakan süper yat, 6 lüks kamarasında toplam 12 konuk ağırlayabiliyor.

"The Ragnar"

Gövdesi ve yapısıyla dikkat çeken süper yat "The Ragnar" da lüks 6 kabinde 12 misafir konuk edilebiliyor.

Helikopter pisti dahil birçok lüksü barındıran süper yat, buzlu denizlerde gidebilme özelliğine de sahip.

Rus oligark Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" adlı süper yatın öğleden sonra limandan ayrılacağı öğrenildi.

Süper lüks yatlar The Ragnar ve Aurora Marmaris'te
Süper lüks yatlar The Ragnar ve Aurora Marmaris'te
Süper lüks yatlar The Ragnar ve Aurora Marmaris'te
Süper lüks yatlar The Ragnar ve Aurora Marmaris'te
Süper lüks yatlar The Ragnar ve Aurora Marmaris'te

YORUMLAR
500
ABD Rus Oligark Kerimov'un Lüks Yatına El Koydu ABD Rus Oligark Kerimov'un Lüks Yatına El Koydu Fan celebrating the championship on the lighting pole: There was a magnificent view Fan celebrating the championship on the lighting pole: There was a magnificent view

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süper lüks yatlar 'The Ragnar' ve 'Aurora' Marmaris'te - Son Dakika


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