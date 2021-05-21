Süper lüks yatta yeni rekor 74 metre - Son Dakika

Süper lüks yatta yeni rekor 74 metre

21.05.2021 10:32
Süper lüks yatta yeni rekor 74 metre, System.String[]

ANTALYA Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, nisan sonu itibarıyla toplam 488 lüks yat üretildiğini, gelirin de 1 milyar 301 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

ANTALYA Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, nisan sonu itibarıyla toplam 488 lüks yat üretildiğini, gelirin de 1 milyar 301 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Gürses, bölgede bugüne kadar üretilen en büyük yatın, 2019'da denize indirilen 63 metrelik yat olduğunu, yakın zamanda denize indirilen ve test çalışmaları süren 74 metrelik 'Aqua Helix Kingstown' adlı teknenin de yeni rekor olduğunu söyledi.

Türkiye, süper lüks yat ve tekne üretiminde, İtalya ve Hollanda'nın ardından dünyada 3'üncü sırada yer alıyor. Türkiye'de bu alanda Antalya Serbest Bölge, açık ara birinci sırada bulunuyor. Antalya'yı ise Tuzla ve Bodrum takip ediyor. Antalya, bu yıl hizmete alınan 560 ton kapasiteli travel lift ile 300 metrelik yeni rıhtımı ve haziranda devreye girecek 2 bin ton ve 90 metre yat kapasiteli ship lift yatırımlarıyla Türkiye'de ilk, dünyada da çok daha önemli merkeze dönüşmeye hazırlanıyor.

SALGINA RAĞMEN YÜKSELİŞDünyanın birçok zengin iş insanı ve ünlü ismine süper lüks yatların üretildiği Antalya Serbest Bölge, pandemiye rağmen 2020'deki üretim artışını bu yıl da sürdürüyor. 2000'li yılların başında başlayan, ultra lüks ve lüks yat yapımıyla adından söz ettiren bölge, askeri ve lojistik lüks yatların yanı sıra yine bu tür yatların bakım ve onarımlarının da yapıldığı önemli merkez oldu.1,3 MİLYAR DOLARLIK SÜPER LÜKS YATLARAntalya Serbest Bölge'de, 2020 sonunda 1 milyar 277 milyon dolar değerinde 479 yat üretildiğini belirten ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, nisan sonu itibarıyla toplam 488 lüks yat üretildiğini, gelirin de 1 milyar 301 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Bu yıl 9 yatın sahiplerine teslim edildiğini ve 24 milyon dolar gelir sağlandığını belirten Gürses, "Şu anda rıhtımda 10 yat deneme testleri için denize indirildi. 2-3 hafta içinde sahiplerine teslim edilecek. Bu yıl sonuna kadar hedef ise toplam 150 milyon dolar değerinde 49 yat üretimi" dedi.10 BİN METRE VE 1,5 MİLYAR DOLARA KOŞUYORZeki Gürses, 2021'in yat üretiminde rekor yılı olacağını dile getirerek, "Bugüne kadar toplam uzunluk olarak en yüksek 2017'de 860 metreye ulaşılmıştı. Geçen yıl ise 755 metreydi. Bu yıl denize indirilmesi planlanan 49 yatın toplam uzunluğu ise 937 metre ve rekor olacak. Yıl sonu itibarıyla da toplam yat sayısı 528'e, toplam uzunluk 9 bin 940 metreye, toplam gelir 1 milyar 427 milyon dolara yükselecek. Bu yıl sonunda toplam uzunluk 10 bin metre, toplam gelir de 1,5 milyar dolara çok yaklaşacak" diye konuştu.120 MİLYON LİRALIK 3 YATIRIMYaklaşık 2,5 yıl önce fizibilite çalışmaları başlatılan yeni yatırımlara da değinen Gürses, "235 metre olan rıhtım 300 metreye yükseldi. Yatların güvenli şekilde denizden alınıp taşınması veya üretim tesislerinden çekek sahalarına (rıhtıma) çekilmesini sağlayan yat taşıma vinçleri olan 560 ton kapasiteli travel lift yatırımı tamamlandı. Ship lift (gemi asansörü) denilen 2 bin ton ve 90 metreye kadar olan yatları denize indirip karaya çekme sistemi de haziran ayında bitecek. Toplam yatırım miktarımız 120 milyon TL oldu" dedi.TÜRKİYE'DE İLK, DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK2 bin tonluk ship lift tamamlandığında Türkiye'de ilk olacağını kaydeden Gürses, "560 tonluk travel lift, 300 metre rıhtım, bakım ve onarım için 25 bin metrekarelik açık alan, bölgedeki 46 yat üretim firması, işçilik kabiliyeti ve maliyet avantajı bir bütün olarak değerlendirildiğinde de dünyada bir ilk olduğumuzu söyleyebilirim. Bu bize ciddi anlamda güç veriyor. Bundan sonra hem yat üretimi hem bakım ve onarımda Antalya, yurt dışından ciddi anlamda tercih edilecektir. Dünyada bu altyapı yatırımlarının 46 firmayla entegre olduğu başka örneği yok" diye konuştu.YENİ REKOR 74 METREAntalya Serbest Bölge'de mayıs ayı itibarıyla yeni bir rekor daha kırıldığını açıklayan Zeki Gürses, bölgede bugüne kadar üretilen en büyük yatın 2019'da denize indirilen 63 metrelik yat olduğunu; ancak yakın zamanda denize indirilen ve test çalışmaları süren 74 metrelik 'Aqua Helix Kingstown' adlı yatın yeni rekoru kırdığını söyledi. Gürses, 'Damen' firması tarafından üretilen ve yurt dışına satışı yapılan 74 metrelik yatın lojistik amaçlı lüks tekne olduğunu belirtti.

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Süper lüks yatta yeni rekor 74 metre
Süper lüks yatta yeni rekor 74 metre
Süper lüks yatta yeni rekor 74 metre
Süper lüks yatta yeni rekor 74 metre
Süper lüks yatta yeni rekor 74 metre
Süper lüks yatta yeni rekor 74 metre
Süper lüks yatta yeni rekor 74 metre

Zeki Gürses, Antalya, Türkiye, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Süper lüks yatta yeni rekor 74 metre - Son Dakika


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