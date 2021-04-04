Super Mario en pahalıya satılan oyun oldu - Son Dakika

Super Mario en pahalıya satılan oyun oldu

04.04.2021 22:22
Super Mario en pahalıya satılan oyun oldu, System.String[]

Bir dönemin efsanevi oyunlarından Super Mario Bros'un 1986 yılında üretilen ve 25 dolara mal olan bir kopyası 660 bin dolar gibi rekor bir fiyata satıldı. Böylece Super Mario en pahalı satılan oyun oldu. Oyun, hiç açılmadan 35 yıldır mühürlü bir kutu içerisinde saklandığı için bu kadar pahalıya alıcı buldu.

Retro oyunlar günümüzde müzayedelerde oldukça yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Eskiden beri oynadığımız efsane Super Mario Bros bir rekora imza attı ve en pahalı satılan oyun olmayı başardı.

660 BİN DOLAR SATILDI

Nintendo şirketi tarafından 1985 yılında piyasaya sürülen Super Mario Bros, ilk yıllarından itibaren yarattığı popülerlik ile biliniyor. 1986 yılında NES için üretilen Super Mario Bros'un 25 dolara mal olan ve uzun süredir masa çekmecesinde unutulan kopyası, müzayedede 660.000 dolara satıldı.

35 YILDIR MÜHÜRLÜ BİR KUTUDA SAKLANDI

Oyun, Dallas'ta düzenlenen müzayedede 2 Nisan Cuma günü satıldı. Heritage Auctions tarafından yapılan bildiride; 25 dolara mal olan Super Mario oyununun 660.000 dolara alıcı bulduğu açıklandı. Pahalı olmasının sebepleri arasında 1986 yılında üretilmiş olması büyük önem teşkil ediyor. 35 yıldır mühürlü bir kutu içerisinde, hiç açılmamış bir şekilde bekletilmesi oyunun bu kadar pahalı olmasının nedenleri arasında.

Açıklanan bilgilerde oyunun başka kopyasını bulmanın okyanusta bir damla su aramaya benzediği söylendi.

Super Mario en pahalıya satılan oyun oldu

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Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Super Mario en pahalıya satılan oyun oldu - Son Dakika


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