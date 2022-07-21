Süper Mario'dan alınan görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu

Tartışma yaratan kare, 1989 tarihli "The Super Mario Bros Super Show" çizgi filmine ait. Prensesi kurtarmak için mücadele eden Süper Mario döner merdivenlerde koşuyor. İlk bakışta her şey normal gibi görünse de, merdivenlere dikkat edilince karede bir tuhaflık olduğu seziliyor.

5 SANİYEDE ÇÖZEBİLENLER ÇOK ZEKİ

Bir izleyicinin paylaşımıyla dünya genelinde viral haline gelen kare, sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Kullanıcıların bazıları Süper Mario'nun yukarı, bazıları ise aşağı koştuğunu söylüyor. The Sun'ın haberine göre; bu optik illüzyonu 5 saniyede çözebilenler en yüksek IQ seviyesine sahip olanlar.

YANIT SOL AYAKTAKİ DETAYDA GİZLİ

Birçok kişi için ilk bakışta Mario merdivenlerden aşağı iniyor gibi görünüyor; ancak sol ayağın pozisyonuna dikkat edenler problemi hemen çözüyor. Ayağın pozisyonu, Mario'nun aslında merdivenlerden yukarı koştuğu anlamına geliyor.