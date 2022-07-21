Süper Mario'dan alınan görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu - Son Dakika
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Süper Mario'dan alınan görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu

21.07.2022 11:32
Süper Mario'dan alınan görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu

Çizgi film karakteri Süper Mario'dan alınan bir görüntü sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Çizgi film Süper Mario'dan alınan bir karede Mario'nun merdivenlerden hangi yöne doğru koştuğu tartışma konusu oldu. İddiaya göre, bu yanılsamayı sadece çok zeki olanlar hızlıca çözebiliyor.

Tartışma yaratan kare, 1989 tarihli "The Super Mario Bros Super Show" çizgi filmine ait. Prensesi kurtarmak için mücadele eden Süper Mario döner merdivenlerde koşuyor. İlk bakışta her şey normal gibi görünse de, merdivenlere dikkat edilince karede bir tuhaflık olduğu seziliyor.

5 SANİYEDE ÇÖZEBİLENLER ÇOK ZEKİ

Bir izleyicinin paylaşımıyla dünya genelinde viral haline gelen kare, sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Kullanıcıların bazıları Süper Mario'nun yukarı, bazıları ise aşağı koştuğunu söylüyor. The Sun'ın haberine göre; bu optik illüzyonu 5 saniyede çözebilenler en yüksek IQ seviyesine sahip olanlar.

Sosyal medyada yeni tartışma: Super Mario merdivenlerden yukarı mı, yoksa aşağı mı koşuyor? İşte yanıtı

YANIT SOL AYAKTAKİ DETAYDA GİZLİ

Birçok kişi için ilk bakışta Mario merdivenlerden aşağı iniyor gibi görünüyor; ancak sol ayağın pozisyonuna dikkat edenler problemi hemen çözüyor. Ayağın pozisyonu, Mario'nun aslında merdivenlerden yukarı koştuğu anlamına geliyor.

YORUMLAR (1)
  • mert çelik: zeka sorusu herkes yanıtlayamaz.duvardakı taslar ılerledıkce yuksekte yanı yukarı kosuyor ama merdıven duz cızılmıs Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Süper Mario'dan alınan görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu - Son Dakika
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