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Super Mario Party online oynanış güncellemesi sunuldu - Son Dakika

Super Mario Party online oynanış güncellemesi sunuldu

29.04.2021 08:08
Super Mario Party online oynanış güncellemesi sunuldu

Nintendo, Nintendo Switch için Super Mario Party'ye çevrimiçi çok oyunculu mod ekleyen ücretsiz bir yazılım güncellemesi paylaştı.

Oyunseverleri heyecanlandıran haber Nintendo'dan geldi. Nintendo Switch kullanımı kapsamında Super Mario Party'ye online yeni multiplayer mod veren tamamen bedava olan sistem iyileştirmesi yayınlandı.

Yazılım güncellemesini indirdikten sonra, Nintendo Switch Online üyeliğine erişmiş olan kullanıcılar, oyunun sahibi olan Nintendo Switch arkadaş olan kullanıcılar ile çevrimiçi oynanayabilmesi mümkün olacak. Bir şifre paylaşılarak diğer oyuncularla da çevrimiçi oynanabilecek.

Aşağıda belirtilen oyun modlarının hepsi online olarak en fazla 4 kişiyle oynanabilir:

Mario Party: 20 oynanabilir karakter arasından seçim yapın ve bir zar atarak çeşitli oyunlarda yarışın. Jeton kazanmak için aksiyon dolu mini oyunlara katılın ve bunları eşyalar veya Yıldızlarla takas edin. Oyunu en çok Yıldızla bitirindiğer oyunculardan alınanlar da dahil!kazanan tacı takar.

Partner Party: İki oyuncu en çok Yıldızı almak için güçlerini birleştirir ve ikili olarak birlikte çalışır. Her oyuncu, akıllı stratejilerin ve dramatik düelloların yolunu açarak, Yıldızların peşinde tahtada serbestçe hareket edebilir.

Minigames: Dahil edilen 80 mini oyunun yetmişi çevrimiçi çok oyunculu olarak oynanabilir, böylece arkadaşlarınız ve aileniz düzinelerce hızlı tempolu mini oyunda savaşabilir.

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Nintendo, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Super Mario Party online oynanış güncellemesi sunuldu - Son Dakika


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