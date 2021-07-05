Super Mario Party, Otel Odalarına Giriyor! - Son Dakika

Nintendo ve Tencent, Switch konsol satışlarının ülkedeki rakiplerini geride bırakmasıyla Çin pazarında sağlam bir ortaklığa imza attı. 4 milyonun üzerindeki resmi satışlarla, kullanıcı tabanını büyütmeye ve potansiyel olarak büyük bir pazara giderek daha fazla dokunmaya yönelik çabalar devam . Şimdi ki adım ise 'i daha çok görünür kılmak.

Niko Partners Kıdemli Analisti ve sosyal medyanın popüler isimlerinden Daniel Ahmad, sistemi ve Super Mario Party'i tanıtmak için Çin'deki IKEA ve Holiday Inn Otellerinde başlatılan yeni bir promosyonun ayrıntılarını paylaştı. Oyun, küresel olarak sunulan çevrimiçi çok oyunculu güncellemenin yanı sıra Çin'de nispeten yeni bir sürümle yayındaydı.

IKEA'da bazı salonlar Nintendo markalı olacak ve alışveriş yapanlara oyunu deneme şansı verecek. Holiday Inn otellerinin lobierinde oyun ücretsiz olarak oynanabilecek ve Switch sistemleri odalar için isteğe bağlı olarak satın alınabilecek. Ahmad'ın da söylediği gibi, promosyonlar özellikle Çin pazarı için çok anlamlı.

Çin pazarının Switch ve Nintendo için daha geniş anlamda nasıl ilerlediğini görmek ilginç olacak; İlk işaretler olumlu ve bu gibi ortaklıkların, Tencent'ın dağıtımıyla birlikte başarılı sonuç vermesi durumunda bunun son derece kazançlı olacağı kesin.

Nintendo'nun satışın fazla olduğu bölgelerde bu tarz anlaşmalara gitmesi diğer kıtalarda yaşayan oyuncuları da heyecanlandırıp kendilerine daha sıcak bakmalarına sebep olacak mı yakında göreceğiz.