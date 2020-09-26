"Süper meyve" üreticilerin gelir kapısı olacak - Son Dakika

"Süper meyve" üreticilerin gelir kapısı olacak

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Ziraat Odası tarafından, ana vatanı Kuzey Amerika olan "aronya"nın üretimi için 43 üreticiye destek verilerek meyvenin kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Ziraat Odası tarafından, ana vatanı Kuzey Amerika olan "aronya"nın üretimi için 43 üreticiye destek verilerek meyvenin kent ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Akçaabat ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki üretici Tayfun Kandaz'ın Yalova'dan aronyayı Trabzon'a getirmesiyle Akçaabat Ziraat Odası tarafından oluşturulan proje kapsamında meyvenin ilçede yetiştirilmesine başlandı.

Antioksidan açısından zengin, mor üzümsü çalı meyvesi olan ve "süper meyve" olarak da adlandırılan aronyanın, ilçede yetiştirilmesi için Akçaabat Ziraat Odasının yanı sıra Akçaabat Kaymakamlığı ve Akçaabat Belediyesi de projeye destek verdi. Proje kapsamında üretici Tayfun Kandaz'ın kiraladığı bir dönümlük araziye dikilen aronya meyvesinin ürünlerini, Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, yerinde inceledi.

Üreticilere 7 bin 500 fidan dağıtıldı

Eyüpoğlu, AA muhabirine, 43 üreticiye 42 dekarlık alanda aronya meyvesini yetiştirmeleri için fidan dağıttıklarını belirterek projeyi başlattıklarını söyledi. Üreticilere 7 bin 500 tane fidan dağıttıklarını ifade eden Eyüpoğlu, "Tayfun Kandaz'ın, aronya meyvesini 3 yıl önce Yalova'dan Akçaabat ilçesine getirmesiyle projemiz başladı. Üreticilere verdiğimiz destekle aronya meyvesini yetiştirerek Akçaabat'ta bir ilki başarmak istiyoruz. Burada da meyvesini aldığımız ürünü 'Akçaabat'a kazandıralım.' diye yola çıktık." dedi.

Eyüpoğlu, fındığın yanında üreticilerden alternatif olarak aronya meyvesini yetiştirmelerini istediklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Üreticilerimizi, köylerde tutacak projeler geliştirmek istiyoruz. Bahçemizde de 3 yılın sonunda çok güzel bir verim elde ettik. Doğu Karadeniz iklimi ve coğrafi şartları bu meyvenin yetiştirilmesine çok uygun. Akçaabat'ı bu meyvenin merkezi yapıp, Doğu Karadeniz'de aronya üretimini çok yüksek rakamlara çıkartmak istiyoruz."

2. yılında 100 kilogram ürün elde etti

İlçede yaşayan üretici Kandaz da 2018 yılında Yalova'dan getirdiği aronya fidanlarını, Akçaabat'ta üretmek amacıyla yetiştirmeye başladığını ancak ilk yılda üretim için başarılı olamadığını anlattı.

Kandaz, ilçede Kaymakamlık, Belediye ve Oda'nın desteğiyle meyveyi diktiğinin 2. yılında 100 kilogram ürün aldığını belirterek "Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve Karadeniz Teknik Üniversitesinden hocalarımız da destek verdi. Emeğimle bugüne kadar geldim." dedi.

Aronyanın 60 kilogramından 47 litre meyve suyu çıktığını ifade eden Kandaz, şunları kaydetti:

"Meyvenin reçeli, pekmezi, meyve suyunu yapıp her şekilde faydalanabiliriz ancak fazla yediğiniz zamanda vücutta ateş gibi yan etkiler yapıyor. Ayrıca 15 arkadaş bir araya gelerek, 2 bin 500 adet fidan alarak, ilçeye diktik. Önümüzdeki yıl ürün almayı hedefliyoruz."

Kandaz, meyveyi Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Ziraat Odası Başkanlığının desteğiyle Doğu Karadeniz'de yaymayı hedeflediklerini dile getirerek "Kiraladığım 1 dönüm arazimde 335 adet fidan var. Bu yıl fidanlarımın 3. senesi. Bir fidandan yaklaşık 7 kilo meyve elde ediyorum. Ama 5. seneyi doldurduğunda bir fidandan yaklaşık 20 kilogram ürün veriyor." dedi.

Süper meyve üreticilerin gelir kapısı olacak
Süper meyve üreticilerin gelir kapısı olacak
Süper meyve üreticilerin gelir kapısı olacak
Süper meyve üreticilerin gelir kapısı olacak

Ziraat Odası, Akçaabat, Trabzon, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Süper meyve' üreticilerin gelir kapısı olacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan'dan Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında konuşlu askerlerle ilgili açıklama: Asla geri çekmeyeceğiz Kepçe operatörü, çalıştığı sırada pompalı tüfekli saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti "Aşk yaşıyorlar" dediği eşi ve yeğenine tarlada tüfekle ateş açtı Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu
MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti         
17:22
Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar         
16:42
Bu da indirimli korona! Vatandaşlar izdiham oluşturdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı Bu da indirimli korona! Vatandaşlar izdiham oluşturdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı         
15:41
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık Aybirdi, kapısına dayanan komşusundan şikayetçi oldu Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık Aybirdi, kapısına dayanan komşusundan şikayetçi oldu         
14:20
Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu         
14:06
3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti 3 can alan taksici kavgasında kan donduran görüntü! Önce vurdu, sonra arabayla üstünden geçti         
13:21
Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı Aşçının kopan parmağı işçinin yemeğinden çıktı         
13:04
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Hülya Avşar, Ayvalık'ta Çiçek Adasını satın alıyor Hülya Avşar, Ayvalık'ta Çiçek Adasını satın alıyor         
10:56
21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı 21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı         
09:47
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti         
07:45
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 17:40:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Süper meyve" üreticilerin gelir kapısı olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei