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Süper obez çift, evlilik yıl dönümlerinde ameliyatla kilo verdi - Son Dakika

Süper obez çift, evlilik yıl dönümlerinde ameliyatla kilo verdi

29.05.2021 14:28
Süper obez çift, evlilik yıl dönümlerinde ameliyatla kilo verdi, System.String[]

İZMİR'in Tire ilçesinde Derya (45) ve Uğur Kavuncu (45) çiftçinin hayatı aldıkları kilolar nedeniyle zorlaştı.

İZMİR'in Tire ilçesinde Derya (45) ve Uğur Kavuncu (45) çiftçinin hayatı aldıkları kilolar nedeniyle zorlaştı. Çocuk sahibi olmak isteyen, evlilik yıl dönümlerinde tüp mide ameliyatı olan çift, bir ayda 25'er kilo verdi.

Tire'de yaşayan süper obezite grubundaki Derya ve Uğur Kavuncu çifti, hem hayat kalitesini yükseltmek hem de çocuk sahibi olmak için evlilik yıl dönümlerinde tüp mide ameliyatı olma kararı aldı. Kavuncu çifti, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol'a başvurdu. Gelişebilecek komplikasyon oranlarını en düşük seviyede tutabilmek için diğer branşlarla birlikte detaylı bir hazırlık aşamasından sonra, çift bir hafta arayla halk arasında 'tüp mide' operasyonu olarak bilinen Laparoskopik Sleeve Gastrektomi ameliyatına alındı. Operasyonun üstünden henüz bir ay geçmesine rağmen Derya Kavuncu 173'ten 148 kiloya, eşi Uğur Kavuncu ise 206 kilodan 181 kiloya düştü. 25 kilo veren Derya Kavuncu, eşinin kendisine ilk hediyesi olan ve kilo aldığı için yıllardır takamadığı tek taş yüzüğü takabildiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Uğur Kavuncu ise aldığı kilolardan dolayı diyabet hastası olduğunu ve yükselen şekerinin operasyonun ardından düzene girdiğini söyledi.

'KİLO ALMAK ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY'8 yıldır evli olduklarını belirten Derya Kavuncu, fazla kilolar nedeniyle hem kendisinin hem de eşinin hayat standardının giderek düştüğünü dile getirerek, "Hareketlerimiz kısıtlı, sosyal hayatımız hiç yok denecek kadar azdı. Her şey sorun olabiliyordu. Ameliyat kararı alırken hiç tereddüt etmedim, korku da yaşamadım. Kilo almak çok kötü bir şey. Hayat standardını inanılmaz düşürüyor. Çocuk sahibi olma isteğimiz de var. Kilo bu duruma engeldi. Bu engeli de ortadan kaldırmak istedik. Parmağımda şu an takabildiğim nişan yüzüğüm ve eşimin bana ilk hediyesi olan tektaş yüzüğü kilolarım nedeniyle takamıyordum. Artık takabiliyorum. Kıyafet bedenlerimiz küçüldü, artık daha çok seçeneğimiz var" ifadelerini kullandı.'4 SAATİM MUTFAKTA GEÇİYORDU, ARTIK 45 DAKİKADAN UZUN SÜRMÜYOR'Operasyondan önce yemek hazırlamak için mutfakta saatlerini harcadığını anlatan Derya Kavuncu, artık mutfakta geçirdiği süre ve mutfak masraflarının da azalacağını vurguladı. Ameliyattan öncesinde çok yemek yediklerini belirten Kavuncu, "Çorbanın üstüne ve yaptığım yemeklerin yanına mutlaka makarna ya da pilav yerdik. Sofradan sonra çikolatayla birlikte duble şekerli kahve içiyorduk. Ardından sıra meyve ve çereze geliyordu. Yemeği zevk alarak yiyorduk. Doymak için değil. Artık yemeğe çok fazla para ayırmıyoruz, yemek yapmaya eskisi kadar zaman harcamıyorum. El işi yapıyorum ve artık daha çok üretiyorum. Eskiden 4 saat mutfakta geçiyorsa şu an sadece 45 dakikam mutfakta geçiyor. Akşam ya sebze yemeği yiyoruz ya da çorba içiyoruz" dedi.'25 KİLO VEREREK ŞEKERİ BİTİRDİK'Operasyondan sonra yaşam standartlarının yükseldiğini kaydeden Uğur Kavuncu ise, "Ayakkabı bağcığı bağlarken, çorap giyerken birbirimize yardımcı oluyorduk. Şimdi tek başımıza ayakkabı bağcığı bağlayıp, çorabımızı giyebiliyoruz. Yaşam standardımız yükseldi. Uzun yol şoförüyüm, diyabet hastalığı yüzünden çok zorlanıyordum, çalışırken beni bitiriyordu. Şekerim çok yüksekti. 500'lerden 100'lere kadar düştü. 25 kilo vererek şekeri bitirdik. En güzel etkilerinden biri bu oldu. Şimdi çok daha iyiyim. Ben toplamda 100 kilo vermeyi hedefliyorum, eşim ise 80 kilo vermeyi hedefliyor" açıklamasında bulundu.'VÜCUT KİTLE ENDEKSLERİ 60'IN ÜZERİNDEYDİ'Fazla kilolarından kurtulmak için kendisine başvuran her iki hastanın da vücut kitle endeksinin 60'ın üzerinde, süper obezite grubunda olduğunu kaydeden Medicana International İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doc. Dr. Varlık Erol, "Hastalık düzeyinde obezite şikayeti ile başvurdular. Hastaları birer hafta arayla ameliyata aldık. Her iki hastayı da 3 gece misafir ettikten sonra taburcu ettik. Bugün 1'inci ay kontrolüne geldiler. Yaklaşık 25'er kilo kaybı var. İkili, aynı zamanda diyabet ve hipertansiyon hastalarıydı. 1'inci ayları olmasına rağmen hastalarımız neredeyse ilaçların tamamını bıraktı" dedi.'BU TİP HASTALARDA EN ETKİLİ VE KALICI YÖNTEM CERRAHİ'

Obezitenin tedavisinde en kalıcı ve etkili yöntemin cerrahi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Erol, "Özellikle süper obezite grubunda hastalar bir kısır döngüye giriyor. Kilo aldıkça hareket edemiyor, hareket edemedikçe kilo almaya devam ediyor. Cerrahi ile hastaların kilo vermeye başlaması, hareket kabiliyetinin artmasını hedefliyoruz. Eğer bu zinciri bir yerde kırmazsanız, hasta kilo alarak devam edecektir ve bir süre sonra ameliyat şansını da kaybedecektir. Tekrar kilo alımı bu ameliyattan sonra da söz konusu ancak kontrollerini düzenli takip etmeyen ve yaşam alışkanlıklarını değiştirmeyen hasta grubunda tekrar kilo alımı gözlemliyoruz" diye konuştu.


Süper obez çift, evlilik yıl dönümlerinde ameliyatla kilo verdi
Süper obez çift, evlilik yıl dönümlerinde ameliyatla kilo verdi
Süper obez çift, evlilik yıl dönümlerinde ameliyatla kilo verdi
Süper obez çift, evlilik yıl dönümlerinde ameliyatla kilo verdi
Süper obez çift, evlilik yıl dönümlerinde ameliyatla kilo verdi
Süper obez çift, evlilik yıl dönümlerinde ameliyatla kilo verdi
Süper obez çift, evlilik yıl dönümlerinde ameliyatla kilo verdi
Süper obez çift, evlilik yıl dönümlerinde ameliyatla kilo verdi
Süper obez çift, evlilik yıl dönümlerinde ameliyatla kilo verdi

Genel Cerrahi, Obezite, Evlilik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Süper obez çift, evlilik yıl dönümlerinde ameliyatla kilo verdi - Son Dakika


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