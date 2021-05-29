Üye Girişi
Süper obez çift, tüp mide ameliyatıyla şifa buldu - Son Dakika

Süper obez çift, tüp mide ameliyatıyla şifa buldu

29.05.2021 14:50

Süper obez çift, tüp mide ameliyatıyla şifa buldu 1 ayda 25 kilo verdiler; hastalıklardan kurtuldular İzmir'de yaşayan süper obezite grubundaki Derya ve Uğur Kavuncu çifti, birer hafta arayla oldukları tüp mide ameliyatının ardından kilolarından kurtulmaya başladı.

Süper obez çift, tüp mide ameliyatıyla şifa buldu

1 ayda 25 kilo verdiler; hastalıklardan kurtuldular

İZMİR - İzmir'de yaşayan süper obezite grubundaki Derya ve Uğur Kavuncu çifti, birer hafta arayla oldukları tüp mide ameliyatının ardından kilolarından kurtulmaya başladı. Bir ay içerisinde 25 kilo veren çift, yaşam standartlarının yükselmesinin yanı sıra şeker hastalığından da kurtulduklarını ifade etti. Medicana International İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol, obezite tedavisinde en kalıcı yöntemin cerrahi olduğunu söyledi.

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Derya Kavuncu ve Uğur Kavuncu çifti, yıllardır obezite sorunuyla başa çıkmaya çalışıyordu. Süper obezite grubundaki 8 yıllık evli çift, hem yaşadıkları sorunlara son vermek hem de çocuk sahibi olabilmek için evlilik yıl dönümlerine gelen tarihte tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Medicana International İzmir Hastanesi'ne gelerek tüp mide ameliyatı başvurusu yapan çift, detaylı bir hazırlık aşamasının ardından bir hafta arayla halk arasında tüm mide ameliyatı olarak bilinen Laparoskopik Sleeve Gastrektom ameliyatını oldu. Ameliyatın üstünde bir ay geçtiğinde ise Derya Kavuncu 173'ten 148 kiloya, Uğur Kavuncu ise 206 kilodan 181 kiloya düşmeyi başardı. Derya Kavuncu, verdiği kiloların ardından eşinin kendisine birkaç yıl önce aldığı tek taş yüzüğü taktı. Uğur Kavuncu'nun ise verdiği kilolar sayesinde şeker, 500'den 100'e kadar düştü.

"Eşimin ilk hediyesi olan tektaş yüzüğü kilolarım nedeniyle takamıyordum"

Derya Kavuncu, fazla kilolar sebebiyle hayat standartlarının oldukça düştüğünü belirterek, "Hareketlerimiz kısıtlı, sosyal hayatımız hiç yok denecek kadar azdı. Her şey sorun olabiliyordu. Ameliyat kararı alırken hiç tereddüt etmedim, korku da yaşamadım. Kilo almak çok kötü bir şey. Hayat standardını inanılmaz düşürüyor. Çocuk sahibi olma isteğimiz de var. Kilo bu duruma engeldi. Bu engeli de ortadan kaldırmak istedik. Parmağımda şu an takabildiğim nişan yüzüğüm ve eşimin bana ilk hediyesi olan tektaş yüzüğü kilolarım nedeniyle takamıyordum. Artık takabiliyorum. Kıyafet bedenlerimiz küçüldü, artık daha çok seçeneğimiz var" dedi.

Yeme alışkanlıklarını da değiştirdiler

Ameliyat öncesi ve sonrası yeme alışkanlıklarının değiştiğini aktaran Derya Kavuncu, "Çorbanın üstüne ve yaptığım yemeklerin yanına mutlaka makarna ya da pilav yerdik. Sofradan sonra çikolatayla birlikte duble şekerli kahve içiyorduk. Ardından sıra meyve ve çereze geliyordu. Yemeği zevk alarak yiyorduk. Doymak için değil. Artık yemeğe çok fazla para ayırmıyoruz, yemek yapmaya eskisi kadar zaman harcamıyorum. El işi yapıyorum ve artık daha çok üretiyorum. Eskiden 4 saat mutfakta geçiyorsa şu an sadece 45 dakikam mutfakta geçiyor. Ameliyattan sonra akşam ya sebze yemeği yiyoruz ya da çorba içiyoruz" diye konuştu.

"25 kilo vererek şekeri bitirdik"

Uğur Kavuncu da, verdikleri kilolarla beraber yaşam standartlarının yükselmeye başladığını ifade ederek, "Ayakkabı bağcığı bağlarken, çorap giyerken birbirimize yardımcı oluyorduk. Şimdi tek başımıza ayakkabı bağcığı bağlayıp, çorabımızı giyebiliyoruz. Yaşam standardımız yükseldi. Uzun yol şoförüyüm, diyabet hastalığı yüzünden çok zorlanıyordum, çalışırken beni bitiriyordu. Şekerim çok yüksekti. 500'lerden 100'lere kadar düştü. 25 kilo vererek şekeri bitirdik. En güzel etkilerinden biri bu oldu. Şimdi çok daha iyiyim. Ben toplamda 100 kilo vermeyi hedefliyorum, eşim ise 80 kilo vermeyi hedefliyor" ifadelerini kullandı.

"Vücut kitle endeksleri 60'ın üzerindeydi"

Ameliyatı gerçekleştiren Medicana International İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Varlık Erol, her iki hastanın da vücut kitle endeksinin 60'ın üzerinde olduğunu ifade ederek, "Hastalık düzeyinde obezite şikayeti ile başvurdular. Hastaları birer hafta arayla ameliyata aldık. Her iki hastayı da 3 gece misafir ettikten sonra taburcu ettik. Bugün 1'inci ay kontrolüne geldiler. Yaklaşık 25'er kilo kaybı var. İkili, aynı zamanda diyabet ve hipertansiyon hastalarıydı. 1'inci ayları olmasına rağmen hastalarımız neredeyse ilaçların tamamını bıraktı" dedi.

Obezitede en kalıcı yöntem: Cerrahi

Doç. Dr. Varlık Erol, obezitenin tedavisinde en kalıcı ve etkili yöntemin cerrahi olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Ameliyatsız yöntemlerde vücut kitle endeksi 40'ın üzerine geçtikten sonra sadece diğer yöntemlerle kilo vermesindeki kalıcılık oranı yüzde 3'lerde. Bu çok düşük bir oran. Yaptığımı operasyonun uzun vadede başarı oranı ise yüzde 90'larda. Özellikle süper obezite grubunda hastalar bir kısır döngüye giriyor. Kilo aldıkça hareket edemiyor, hareket edemedikçe kilo almaya devam ediyor. Cerrahi ile hastaların kilo vermeye başlaması, hareket kabiliyetinin artmasını hedefliyoruz. Eğer bu zinciri bir yerde kırmazsanız, hasta kilo alarak devam edecektir ve bir süre sonra ameliyat şansını da kaybedecektir. Tekrar kilo alımı bu ameliyattan sonra da söz konusu ancak kontrollerini düzenli takip etmeyen ve yaşam alışkanlıklarını değiştirmeyen hasta grubunda tekrar kilo alımı gözlemliyoruz."

Süper obez çift, tüp mide ameliyatıyla şifa buldu
Süper obez çift, tüp mide ameliyatıyla şifa buldu
Süper obez çift, tüp mide ameliyatıyla şifa buldu
Süper obez çift, tüp mide ameliyatıyla şifa buldu

Genel Cerrahi, Evlilik, Obezite, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Süper obez çift, tüp mide ameliyatıyla şifa buldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon! Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon! TOKİ'nin indirim kampanyasından bir ayda 11 bin 768 kişi yararlandı TOKİ'nin indirim kampanyasından bir ayda 11 bin 768 kişi yararlandı Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Genç kadına çarpıp kaçan sürücüyü, far detayı ele verdi! Polisler 130 kamera görüntüsünü tek tek inceledi Genç kadına çarpıp kaçan sürücüyü, far detayı ele verdi! Polisler 130 kamera görüntüsünü tek tek inceledi Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Televizyonda görüp Osmanlı çileği dikti, şimdi siparişlere yetişemiyor Televizyonda görüp Osmanlı çileği dikti, şimdi siparişlere yetişemiyor

Son Dakika Haberleri
14:50 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz
14:47 Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi
14:42 İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az
14:36 Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon!
14:28 Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi
14:17 Rambo Okan, Fenerbahçe Stadı'nda başarısızlık yüzünden intihar etmeye kalkıştı
14:13 Muğla'da yangın çıktı! Çevre illerden takviye istendi
14:12 Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi
13:55 Kaan Ayhan, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı
13:47 Cem Yılmaz'dan, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Ay-Yıldızlılar'a özel gösteri
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz         
14:50
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az         
14:42
Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi         
14:28
Rambo Okan, Fenerbahçe Stadı'nda başarısızlık yüzünden intihar etmeye kalkıştı Rambo Okan, Fenerbahçe Stadı'nda başarısızlık yüzünden intihar etmeye kalkıştı         
14:17
Kaan Ayhan, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı Kaan Ayhan, Galatasaray'a yeşil ışık yaktı         
13:56
20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi 20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi         
13:49
Bakan Soylu'dan kadına şiddet ile ilgili dikkat çeken açıklama: 10 erkek pankart taşısa durum tersine döner Bakan Soylu'dan kadına şiddet ile ilgili dikkat çeken açıklama: 10 erkek pankart taşısa durum tersine döner         
12:39
17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu 17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu         
12:29
Yolda gördüğü yılanı ezmek istemeyen muhtar, uzun süre dil döktü! O paylaşıma beğeni yağdı Yolda gördüğü yılanı ezmek istemeyen muhtar, uzun süre dil döktü! O paylaşıma beğeni yağdı         
12:00
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı         
11:35
Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi         
11:24
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu         
11:08
Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı         
11:06
Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu         
09:50
Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı         
23:16
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak         
17:09
Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 15:05:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper obez çift, tüp mide ameliyatıyla şifa buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement