Süper Öcüler: Bir Varmış Bir Yokmuş Filmi - Son Dakika

Goldilocks’tan Hansel ve Gretel’e kadar birçok klasik peri masalı ve en sevilen çocuk şarkıları, Süper Öcüler’de müzik ve sihir dolu dokunuşlarla yeniden hayat buluyor!
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Super Monsters: Once Upon a Rhyme
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 25 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 01.06.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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