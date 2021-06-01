Süper Öcüler: Bir Varmış Bir Yokmuş Filmi - Son Dakika

Goldilocks’tan Hansel ve Gretel’e kadar birçok klasik peri masalı ve en sevilen çocuk şarkıları, Süper Öcüler’de müzik ve sihir dolu dokunuşlarla yeniden hayat buluyor!

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Super Monsters: Once Upon a Rhyme

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 25 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 01.06.2021

Süper Öcüler: Bir Varmış Bir Yokmuş Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.