Süper öğretmen, atı Boksör ile Akıncı Toyu'na hazırlanıyor

ERZURUM Veyisefendi İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Ayşe Melek Okuyucu, 26 Mart'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapılacak olan dünyanın en iyi atlı okçularının katılacağı, dünya kupası eş değerindeki Akıncı Toyu'na hazırlanıyor. "Kardeşim" diye seslendiği "Boksör" adındaki atı ile yarışmaya hazırlanan Okuyucu, 4 yıl önce başladığı ata sporu atlı okçulukta attığını 12'den vuruyor.

Nimet- Mükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyükleri olan Ayşe Melek Okuyucu, 10 yılı milli olmak üzere 20 yılını verdiği judoyu, sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı. Yüzlerce madalya, kupa ve şampiyonluk elde eden Okuyucu, daha sonra başladığı ata sporu atlı okçulukta da kısa sürede başarıyı yakaladı. 5 yıldır geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk ile uğraşan Okuyucu, 3 yıl önce Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulübü'nü kurdu. 80 sporcunun bulunduğu kulüpte erkek ve kadınlara at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğreten Okuyucu, her atışında hedefi 12'den vuruyor. 26-29 Mart tarihlerinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapılacak olan Akıncı Toyu'na hazırlanan Okuyucu, ayrıca Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde, geleneksel Türk okçuluğu dersleri vererek, ata sporunu gençlere sevdirmeye çalışıyor.

Okçuluğa başladıktan sonra atlı okçuluğa geçiş yaptığını söyleyen Ayşe Melek Okuyucu, "Yaklaşık 4 yıldır atlı okçuluk sporu ile uğraşıyorum. Bu sene yapılan Türkiye Şampiyonası'nda bayanlarda birinci oldum. 26-29 Mart tarihlerinde Balıkesir'de yapılacak olan ve dünyanın en iyilerinin davet edildiği Akıcı Toyu'na kulübümüzden iki erkek sporcu ile birlikte davet edildim. Rabbim utandırmasın. Bayanlarda Türkiye sıralamasında davet edilen tek kadın sporcuyum. İnşallah orada da şampiyonluğu elde edip ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekeceğim. Çalışmalarımızı Erzurum şartlarında sürdürmeye çalıyorum. Kış memleketiyiz. Yetkilerden bunu özellikle talep ediyorum. Eğer manej gibi kapalı bir alanımız olursa çalışmalarımızı 12 aya yayar başarılarımızı artırırız" diye konuştu.

Erzurum'un artık atlı okçuluk sayfasında Türkiye'den sonra dünya klasmanına geçtiğini vurgulayan Okuyucu, "20 yıllık sınıf öğretmeniyim. Öğrencilerimizi, sporcularımızı ve atım 'Boksör'ü çok seviyorum. Atım 11 yaşında. 4 yıldır birlikteyiz. Ben ona at değil hep 'kardeşim' dedim. Çok iyi anlaşıyoruz. Başarımda çok büyük payı var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ayşe Melek öğretmenin antrenman için hazırlanması

Atını ahırdan çıkarması

At binmesinden detay

Antrenmandan detay

Ayşe Melek Okuyucu ile röportaj

Drone ile çekilen detaylar (Arşiv*)

Ayşe Melek Okuyucu'nun görev yaptığı okuldan detay

Ayşe Melek Okuyucu'nun sınıfına gelmesi

Öğrencilerinden detay

Ayşe Melek öğretmenin ders anlatması

(Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM, DHA)