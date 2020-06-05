Süper On Numara çekildi

Süper On Numara oyununun 5'inci hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 59 bin 563 lira 99 kuruş ikramiye kazandı.

Süper On Numara oyununun 5'inci hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 59 bin 563 lira 99 kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 6, 7, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 42, 46, 47, 49, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 77, 80 olarak belirlendi. Çekilişte 9 bilen 8 kişi 4 bin 963 lira 66'şar kuruş, 8 bilen 211 kişi 188 lira 19'ar kuruş, 7 bilen 2 bin 329 kişi 24 lira 15'er kuruş, 6 bilen 13 bin 967 kişi 4 lira 26'şar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 22 bin 17 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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