Süper On Numara çekildi - Son Dakika

Süper On Numara çekildi

Süper On Numara oyununun 9. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 88 bin 404 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Süper On Numara oyununun 9. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 88 bin 404 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 5, 8, 12, 15, 17, 21, 27, 28, 29, 36, 38, 39, 44, 47, 50, 52, 53, 63, 66, 69, 71 ve 74 olarak belirlendi. Çekilişte 9 bilen 15 kişi 2 bin 780 lira 97'şer kuruş, 8 bilen 261 kişi 159 lira 82'şer kuruş, 7 bilen 2 bin 654 kişi 22 lira 26'şar kuruş, 6 bilen 15 bin 374 kişi 4 lira 6'şar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 23 bin 328 kişi 3 lira 42'şer kuruş ikramiye alacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu