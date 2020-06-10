Süper On Numara çekildi - Son Dakika

Süper On Numara oyununun 10. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 38 bin 37 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 3, 11, 13, 14, 17, 21, 27, 28, 29, 40, 50, 55, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 75 ve 79 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 8 kişi 3 bin 169 lira 81'er kuruş, 8 bilen 124 kişi 204 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 1446 kişi 24 lira 84'er kuruş, 6 bilen 8 bin 486 kişi 4 lira 48'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 15 bin 865 kişi ise 3 lira 6'şar kuruş ikramiye alacak.