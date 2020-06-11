Süper On Numara çekildi

Süper On Numara oyununun 11. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi 87 bin 744 lira 58 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 6, 11, 12, 13, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 37, 53, 54, 62, 70, 71, 72, 76 ve 80 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 9 kişi 3 bin 681 lira 98'er kuruş, 8 bilen 192 kişi 172 lira 59'ar kuruş, 7 bilen bin 932 kişi 24 lira 29'ar kuruş, 6 bilen 11 bin 571 kişi 4 lira 29'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 18 bin 719 kişi 3 lira 39'ar kuruş ikramiye alacak.