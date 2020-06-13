Süper On Numara çekildi - Son Dakika

Süper On Numara çekildi

Süper On Numara oyununun 13. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 82 bin 560 lira 28 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper On Numara oyununun 13. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 82 bin 560 lira 28 kuruşluk ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 6, 12, 17, 19, 30, 33, 35, 37, 38, 42, 44, 47, 50, 52, 62, 65, 67, 70, 71 ve 74 olarak belirlendi. Çekilişte 9 bilen 10 kişi 2 bin 439 lira 71'er kuruş, 8 bilen 134 kişi 182 lira 6'şar kuruş, 7 bilen 1353 kişi 25 lira 54'er kuruş, 6 bilen 8 bin 471 kişi 4 lira 31'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 14 bin 114 kişi ise 3 lira 31'er kuruş ikramiye alacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi

ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti

39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı

CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi

Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı

Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım

Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı

Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı

Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor

Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular

Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı

Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu

Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı