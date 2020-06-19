Süper On Numara çekildi

Süper On Numara oyununun 19. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 157 bin 548 lira 84 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper On Numara oyununun 19. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 157 bin 548 lira 84 kuruşluk ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 2, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 26, 30, 45, 46, 49, 50, 53, 61, 63, 64, 72, 74, 77 ve 78 olarak belirlendi. Çekilişte 9 bilen 8 kişi 3 bin 431 lira 67'şer kuruş, 8 bilen 153 kişi 179 lira 43'er kuruş, 7 bilen 1426 kişi 27 lira 27'şer kuruş, 6 bilen 8 bin 971 kişi 4 lira 59'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 15 bin 971 kişi 3 lira 29'ar kuruş ikramiye alacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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