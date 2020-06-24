Süper On Numara çekildi - Son Dakika

Süper On Numara çekildi

Süper On Numara oyununun 24'üncü çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 72 bin 563 lira 1 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper On Numara oyununun 24'üncü çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 72 bin 563 lira 1 kuruşluk ikramiye devretti.

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 2, 6, 7, 12, 13, 20, 26, 27, 28, 33, 36, 39, 41, 44, 48, 53, 54, 65, 67, 69, 72 ve 76 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 8 kişi 2 bin 425 lira 70'er kuruş, 8 bilen 121 kişi 160 lira 38'er kuruş, 7 bilen 1142 kişi 24 lira 7'şer kuruş, 6 bilen 6 bin 984 kişi 4 lira 17'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 10 bin 521 kişi 3 lira 53'er kuruş ikramiye alacak.

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süper On Numara çekildi - Son Dakika

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