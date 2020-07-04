Süper On Numara çekildi

Süper On Numara oyununun 34'üncü çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 112 bin 227 lira 86 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 6, 13, 14, 16, 17, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 45, 50, 56, 58, 59, 68, 69, 74, 76 ve 80 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 5 kişi 4 bin 688 lira 19'ar kuruş, 8 bilen 128 kişi 183 lira 13'er kuruş, 7 bilen 1321 kişi 25 lira 14'er kuruş, 6 bilen 7 bin 908 kişi 4 lira 45'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 13 bin 620 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.