Süper On Numara çekildi

Süper On Numara oyununun 37. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca, 72 bin 647 lira 61 kuruşluk ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 5, 9, 13, 15, 24, 26, 31, 32, 33, 34, 44, 45, 49, 50, 51, 57, 59, 60, 61, 64, 65 ve 68 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 7 kişi 3 bin 245 lira 66'şar kuruş, 8 bilen 170 kişi 133 lira 64'er kuruş, 7 bilen 1527 kişi 21 lira 8'er kuruş, 6 bilen 8 bin 682 kişi 3 lira 92'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 12 bin 466 kişi ise 3 lira 49'ar kuruş ikramiye alacak.