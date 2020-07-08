Süper On Numara çekildi - Son Dakika

Süper On Numara çekildi

Süper On Numara oyununun 38. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 100 bin 390 lira 71 kuruşluk ikramiye devretti.

Süper On Numara oyununun 38. çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 100 bin 390 lira 71 kuruşluk ikramiye devretti.

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 1, 12, 16, 20, 21, 26, 29, 30, 33, 34, 35, 43, 48, 49, 50, 54, 59, 60, 62, 67, 76 ve 80 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 9 kişi 2 bin 55 lira 4'er kuruş, 8 bilen 85 kişi 217 lira 59'ar kuruş, 7 bilen 1116 kişi 23 lira 48'er kuruş, 6 bilen 6 bin 650 kişi 4 lira 17'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 10 bin 430 kişi ise 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Milli Piyango İdaresi, On Numara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 20:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Süper On Numara çekildi - Son Dakika Ekonomi
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