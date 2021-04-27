"Süper Pembe Ay" gökyüzünde görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

"Süper Pembe Ay" gökyüzünde görsel şölen oluşturdu
27.04.2021 09:37
Ay'ın ortalama dolunaydan daha büyük şekilde görüldüğü "Süper Pembe Ay", Afyonkarahisar'da da görüntülendi.
Ay'ın ortalama dolunaydan daha büyük şekilde görüldüğü "Süper Pembe Ay", Afyonkarahisar'da da görüntülendi.
Gökbilimciler tarafından Ay yörüngesinin yeryüzüne en yakın olan noktası olarak tanımlanan ve dolunay evresinde iken oluşan Süper Pembe Ay, Afyonkarahisar'da çıplak gözle izlenebildi. Ay'ın tarihi Karahisan Kalesi'nin üstündeki görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. "Süper Pembe Ay"ı görüntülemek isteyen fotoğraf meraklıları ise adeta birbirleriyle yarıştı. Kentte havanın açık olması Süper Pembe Ay'ın balkon ve pencerelerden izlenmesine de olanak tanıdı.
(Gökten Ceylan/İHA)
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